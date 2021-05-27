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    Mersin’de polis olduğunu söyleyip hırsızlık yaptı

    Polis olduğunu söyleyen bir şahıs, gözüne kestirdiği adamın üstünü arama bahanesi ile cebindeki parayı çaldı. Mağdurun şikayetçi olması üzerine, şahıs yakalandı.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 11:37
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    Mersin’de polis olduğunu söyleyip hırsızlık yaptı

    Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde, S.Ç. (66) isimli bir şahıs, elindeki telsiz ile M.K. (70) isimli vatandaşın yanına yaklaştı.

    Polis olduğunu söyleyen S.Ç., üst araması bahanesi ile M.K.’nın kimliğini ve cebindeki 2 bin 800 lira parasını aldı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Şikayet üzerine emniyete giden M.K., şahsın daha sonra namaz kılmak için camiye girdiğini ve uzaklaştığını söyledi.

    Şahısların camiye gittiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Mersin’de polis olduğunu söyleyip hırsızlık yaptı VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine harekete geçti.

    Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

    Çalışmalar neticesinde yakalanan S.Ç., gözaltına alındı.

    Mersin’de polis olduğunu söyleyip hırsızlık yaptı #1

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsın, benzer birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

    S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Mersin’de polis olduğunu söyleyip hırsızlık yaptı #2

    “TÖVBELER OLSUN”

    Adliyeye sevk edilen S.Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilerin, "Kendinizi polis olarak tanıtıp parasını mı aldınız?" sorusuna, "Yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Birbirimizi tanıyoruz, aramızda daha önceden mesele vardı. Tövbeler olsun. Beraber gezdik, dolaştık parasını almadım." diyerek yanıt verdi.

    Mersin’de polis olduğunu söyleyip hırsızlık yaptı #3

    Mersin’de polis olduğunu söyleyip hırsızlık yaptı #4

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