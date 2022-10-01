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    Mersin'de polisevi saldırısında kullanılan hava aracının parçaları ele geçirildi

    Polisevine yönelik terör eylemiyle ilgili Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan arama tarama çalışmasında örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen Paramotor/ Trike parçaları ele geçirildi.
    • 01.10.2022 - 22:24
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    Mersin'de polisevi saldırısında kullanılan hava aracının parçaları ele geçirildi

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çöplü köyünde yapılan arama tarama çalışmasında örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen Paramotor/Trike parçaları ele geçirildi.

    Fotoğraflar üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde söz konusu hava aracının İtalya menşeili 'FLY Products Marka ECO 2 LIGHT' model çift kişi taşıma kapasiteli Trike olduğu tespit edildi.

    Uçuş göstergesi sayesinde teknik bilgiler takip edilebiliyor

    Söz konusu hava aracı, üzerinde yer alan uçuş gösterge sistemleri ile yükseklik, hız, yön, irtifa, kalan yakıt ve batarya bilgileri takip edilebiliyor. Çok geniş kanat yapısı nedeniyle yüksek irtifalara çıkabilmekte ve 2 kişi ile birlikte haricen ağırlık da taşıyabiliyor.

    Ayrıca hava aracının alt ve yan kısımlarına özel alanlar eklemeler yapıldığı tespit edildi, bu kısımların faydalı yük taşımak (silah, patlayıcı madde, yaşam malzemesi ve benzerleri) amacıyla eklendiği değerlendiriliyor. Öte yandan saatte 8 litre yakıt harcayan bu hava aracının yaklaşık olarak 4 bin 500 metre yüksekliğe çıktığı değerlendiriliyor.

    Suriye'den geldiği değerlendiriliyor

    DHA'nın haberine göre, Trike isimli hava aracının muhtemel rotasıyla ilgili yapılan çalışmalarda; Suriye Munbiç bölgesinde hareket ederek Suriye Afrin bölgesine, akabinde Afrin bölgesinden hareketle 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı Mersin Tarsus Çöplü Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu yaklaşık koordinatına iniş gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

    Mersin de polisevi saldırısında kullanılan hava aracının parçaları ele geçirildi #1

    Mersin de polisevi saldırısında kullanılan hava aracının parçaları ele geçirildi #2

    Mersin de polisevi saldırısında kullanılan hava aracının parçaları ele geçirildi #3

    Mersin de polisevi saldırısında kullanılan hava aracının parçaları ele geçirildi #4

    Mersin de polisevi saldırısında kullanılan hava aracının parçaları ele geçirildi #5


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