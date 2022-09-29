Mersin'de polisevine saldırıda yaralanan Abdulkadir Öztürk, yaşananları anlattı

Polisevi saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk, o anda polisevinde yaklaşık 100 kişinin olduğunu belirterek "O anda diyorsun ki 'Bir canım var, vatana millete feda olsun" dedi.

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül günü saat 23.00 sıralarında, PKK'lı 2 kadın terörist tarafından saldırı düzenledi.

Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı.

Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer (49), teröristlerden birini vurarak yaraladı.

Teröristler kendilerini patlattı

Biri yaralı, 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı.

Sedat Gezer şehit oldu

Güvenlik güçlerinin polisevi çevresindeki incelemesinde, başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi. Saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Abdulkadir Öztürk'ün tedavisi sürüyor

Polis memuru Abdulkadir Öztürk ile çatışma sırasında balkonda yaralanan bir kadının tedavisi sürüyor. Patlama sırasında yüksekten düşen 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öztürk yaşananları anlattı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 5 çocuk babası polis memuru Abdulkadir Öztürk, yaşananları gazetecilere anlattı.

Olay anında nöbet kulübesinin yanında olduğunu belirten Öztürk, "Sesleri duyunca zeytin ağaçlarının arasından ön taraftaki nizamiyeye doğru koştum. Çıkar çıkmaz bacağımdan yaralandım. Ardından ben de karşılık verdim" dedi.

"Arkadaşım şehit oldu, keşke ben de olabilseydim"

Teröristlerle yakın temas sağladıklarında yaşananları aktaran Öztürk, "O anda polisevinde 100'e yakın insan vardı, bir facia olabilirdi. Teröristlerin içeri girmesine engel olarak faciayı önledik. Teröristlerle aramızda 30 metre mesafe vardı.

İnsanın aklına hayatının sonuna geldiği, vatanına, milletine canını feda edebileceği geliyor. Ateşin içine giriyorsun, ölüm aklına gelmiyor. Bir candır, vatanıma feda olsun. Arkadaşım şehit oldu, keşke ben de olabilseydim. Bize nasip olmadı" diye konuştu.

"Bir canım var, vatana millete feda olsun"

DHA'nın haberine göre; teröristlerin kendilerini patlatma anına şahit olduklarını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Ben vurulmuş yerde yatarken kulübeye el bombası attılar. Ardından kendilerini patlattılar. 5 çocuğum var. O an gözümün önüne geldi. Hayatın bir çizgisi var, o anda çocuklar gözünün önüne geliyor. Yine de o anda diyorsun ki 'Bir canım var, vatana millete feda olsun.' O an bir yere saklanayım filan diye düşünmüyorsun."

























