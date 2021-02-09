Boşandığı kadını çocuğunun önünde pompalı tüfek ile vuran şahıs, çıktığı mahkemede "Öldürme kastım yoktu" diyerek tahliyesini istedi.

27 Mayıs 2020 tarihinde, Mersin'in Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde Özkan Yarbi (35) isimli şahıs, 2 yıl önce boşandığı Hatun Koç'u pompalı tüfekle vurdu. Olay sonrası kasten adam öldürme suçundan hakkında dava açılan Yarbi, öldürme kastının olmadığını iddia ederek mahkemeden tahliyesini istedi.

KIZI BAHANESİ İLE BULUŞTU

Yarbi, velayeti annesinde olan kızını bayram alışverişine götürmek istediğini söylediği için anne Hatun Koç, kızıyla birlikte otogar yakınlarına gelerek Yarbi'nin otomobiline bindi.

ARABAYI ISSIZ YERE SÜRDÜ

Özkan Yarbi, barışıp yeniden bir araya gelme teklifinde bulununca tartışma başladı. Yarbi'nin otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başlaması üzerine durumdan şüphelenen Hatun Koç, aracın yavaşladığı bir anı fırsat bildi. Koç, inip kaçmaya başladı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Hatun Koç'un kaçması üzerine Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurulan Hatun Koç, kanlar içinde yere yığıldı.

Hatun Koç, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Yarbi ise tutuklandı. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM" DEDİ

Hatun Koç, uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalırken, Özkan Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Mersin Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, tutuklu sanık Yarbi, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Hatun Koç ve avukatlar duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Yarbi, olayda öldürme kastının olmadığını öne sürerek, tahliyesini istedi.

ESKİ EŞ, EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Olaydan sonra korku içinde yaşadığını belirten Hatun Koç ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Yarbi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.