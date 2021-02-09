Euro
8.5716
0.46%
Dolar
7.0802
0.1%
Altın
420.24
0.91%
Borsa
1.543
0.5%
Bitcoin
327.134
8.31%
EXEN Coin
16.50
8.69%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Mersin'de pompalı tüfek ile eski eşini vuran şahıs "öldürme kastım yoktu" dedi

    Boşandığı kadını çocuğunun önünde pompalı tüfek ile vuran şahıs, çıktığı mahkemede "Öldürme kastım yoktu" diyerek tahliyesini istedi.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 16:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de pompalı tüfek ile eski eşini vuran şahıs 'öldürme kastım yoktu' dedi

    27 Mayıs 2020 tarihinde, Mersin'in Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde Özkan Yarbi (35) isimli şahıs, 2 yıl önce boşandığı Hatun Koç'u pompalı tüfekle vurdu. Olay sonrası kasten adam öldürme suçundan hakkında dava açılan Yarbi, öldürme kastının olmadığını iddia ederek mahkemeden tahliyesini istedi.

    KIZI BAHANESİ İLE BULUŞTU

    Yarbi, velayeti annesinde olan kızını bayram alışverişine götürmek istediğini söylediği için anne Hatun Koç, kızıyla birlikte otogar yakınlarına gelerek Yarbi'nin otomobiline bindi.

    ARABAYI ISSIZ YERE SÜRDÜ

    Özkan Yarbi, barışıp yeniden bir araya gelme teklifinde bulununca tartışma başladı. Yarbi'nin otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başlaması üzerine durumdan şüphelenen Hatun Koç, aracın yavaşladığı bir anı fırsat bildi. Koç, inip kaçmaya başladı.

    Mersin de pompalı tüfek ile eski eşini vuran şahıs 'öldürme kastım yoktu' dedi #1

    3 EL ATEŞ ETTİ

    Hatun Koç'un kaçması üzerine Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurulan Hatun Koç, kanlar içinde yere yığıldı.

    Hatun Koç, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Yarbi ise tutuklandı. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    "ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM" DEDİ

    Hatun Koç, uzun süreli tedaviye rağmen koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalırken, Özkan Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

    Mersin Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, tutuklu sanık Yarbi, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Hatun Koç ve avukatlar duruşmada hazır bulundu.

    Duruşmada söz verilen Yarbi, olayda öldürme kastının olmadığını öne sürerek, tahliyesini istedi.

    Mersin de pompalı tüfek ile eski eşini vuran şahıs 'öldürme kastım yoktu' dedi #2

    ESKİ EŞ, EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

    Olaydan sonra korku içinde yaşadığını belirten Hatun Koç ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

    Mersin de pompalı tüfek ile eski eşini vuran şahıs 'öldürme kastım yoktu' dedi #3

    DURUŞMA ERTELENDİ

    Mahkeme heyeti, Yarbi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

    Mersin de pompalı tüfek ile eski eşini vuran şahıs 'öldürme kastım yoktu' dedi #4

    Mersin de pompalı tüfek ile eski eşini vuran şahıs 'öldürme kastım yoktu' dedi #5

    Mersin de pompalı tüfek ile eski eşini vuran şahıs 'öldürme kastım yoktu' dedi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir