Mersin’de rafta olmayan 48 ton toz şeker, depodan çıktı

Bir zincir marketin deposunda yapılan denetimde, satışa hazır halde stoklanmış 48 ton toz şeker ele geçirildi. Market hakkında stokçuluk ve haksız kazançtan dolayı tutanak tutuldu.

Mersin’in Akdeniz İlçe Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, haksız kazanç ve stokçuluğun önüne geçmek için başlattığı denetimlerde fırsatçılara nefes aldırmıyor.

Yaklaşan Ramazan ayını da dikkate alan ekipler, gelen şikayetler üzerine harekete geçti.

48 TON TOZ ŞEKERİ İSTİFLEDİLER

Bir zincir markete Akdeniz Kaymakamlığı İSDEM ve Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Yapılan kontrollerde marketin deposu içerisine istiflenmiş paletlerde 7 bin 600 adet 5 kilogramlık, 5 bin 60 adet de 2 kilogramlık toplamda 48 bin 120 kilogramlık toz şeker bulundu.

Zincir market hakkında stokçuluk ve haksız kazançtan dolayı tutanak tutuldu.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerle ilgili bilgiler verdi.

Sivaslıoğlu, “Her gün düzenli olarak belli sıra ve süre içerisinde zincir marketleri denetliyoruz. Ayın 10'undan itibaren raflarda toz şeker olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine ilgili ekiplerle beraber bu marketleri denetledik. Raflarda yine toz şeker olmadığını tespit ettik. Kaymakamımız Muhittin Pamuk ve Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'ın talimatları doğrultusunda ana depoya denetim yaptık. İçeri girdiğimizde 48 ton 120 kilo toz şekerin depoda olduğunu gördük. Denetimlerimiz özellikle zincir marketler nezdinde olacak ve aralıksız olarak sürecektir. Bu her şeyden önce bizim vatandaşlık görevimizdir.” dedi.