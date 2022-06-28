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    Mersin'de, Raziye'yi öldüren Barış Can Uçuk'a ağırlaştırılmış müebbet

    Mersin'de sokak ortasında tabancayla vurarak 24 yaşındaki Raziye Oskay'ı öldüren 24 yaşındaki Barış Can Uçuk'a kasten adam öldürmek suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
    • 28.06.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 19:03
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    Mersin'de, Raziye'yi öldüren Barış Can Uçuk'a ağırlaştırılmış müebbet

    Mersin'in Toroslar ilçesinde 10 Ocak günü sabah saatlerinde Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkıp, durağa yürüyen eski nişanlısı Raziye Oskay'ın karşısına çıktı.

    Uçuk, Oskay'a doğru hızla ilerleyip, tabancasını çekerek peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı. Mermilerin isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oskay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Barış Can Uçuk ise ifadesinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Barış Can Uçuk hakkında 'tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

    Savcı ağırlaştırılmış müebbet talep etti

    Cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği Uçuk'un, Oskay'ı yıllardır sistematik şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğu vurgulandı. İddianamede, Oskay'ın sanık hakkında yaptığı şikayetler ile aldırdığı uzaklaştırma kararlarına da yer verildi.

    İkinci kez hakim karşısına çıktı

    Davanın ikinci duruşması, bugün 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Uçuk, SEGBİS ile katılırken, Oskay ailesi ve avukatlar salonda hazır bulundu.

    "Keşke böyle olmasaydı, pişmanım"

    Duruşmada söz verilen sanık Barış Can Uçuk, "Konuşmak için yanına gittim. 'İstemiyorum' dedi, hakaret ve küfredince kendimi kaybedip, ateş ettim. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım." dedi. Oskay Ailesi ise sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

    Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

    Karar duruşmasında savcı, sanık Uçuk'un 'tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, Uçuk'u 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

    DHA'nın haberine göre, heyet ayrıca 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

    Mersin de, Raziye yi öldüren Barış Can Uçuk a ağırlaştırılmış müebbet #1

    Mersin de, Raziye yi öldüren Barış Can Uçuk a ağırlaştırılmış müebbet #2

    Mersin de, Raziye yi öldüren Barış Can Uçuk a ağırlaştırılmış müebbet #3

    Mersin de, Raziye yi öldüren Barış Can Uçuk a ağırlaştırılmış müebbet #4

    Mersin de, Raziye yi öldüren Barış Can Uçuk a ağırlaştırılmış müebbet #5


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