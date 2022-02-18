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    Mersin'de restoran işletmecisi öldürüldü

    Restoran işletmecisi, evinin önünde 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 18.02.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 16:32
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    Mersin'de restoran işletmecisi öldürüldü

    Mersin’in Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında restoran işletmecisi Can Sürvar (32), evinin önünü geldiği sırada, bıçaklanarak ağır yaralandı.

    Sürvar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    KÜFÜRLEŞME CİNAYETİ

    Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Y.E. (17) suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

    Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti yaşanan küfürleşme sonrası işlediğini söylediği öğrenildi.

    Mersin'de restoran işletmecisi öldürüldü VİDEO

    O ANLARI KAYDETTİ

    Y.E.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürerken, cinayet anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bir kadın tarafından evinin balkonundan çekilen görüntüde katil zanlısı Y.E.'nin bağırarak kendisinden kurtulmaya çalışan Sürvan'ın peşinden koşup bıçakladığı anlar yer aldı.

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