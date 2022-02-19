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    Mersin'de restoran işletmecisini öldüren genç tutuklandı

    32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 14:41
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    Mersin'de restoran işletmecisini öldüren genç tutuklandı

    Mersin'de önceki gün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar, evine doğru yola çıktı.

    Sürvar, Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki evinin önünü geldiği sırada, 17 yaşındaki Y.E. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

    İŞLETMECİ KURTARILAMADI

    Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli Y.E. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

    Mersin'de restoran işletmecisi öldürüldü - VİDEO/ARŞİV

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti yaşanan küfürleşme sonrası işlediğini söylediği öğrenildi. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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