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- Mersin'de restoran işletmecisini öldüren genç tutuklandı
Mersin'de restoran işletmecisini öldüren genç tutuklandı
32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 19.02.2022 - 14:41
Mersin'de önceki gün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar, evine doğru yola çıktı.
Sürvar, Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki evinin önünü geldiği sırada, 17 yaşındaki Y.E. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
İŞLETMECİ KURTARILAMADI
Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli Y.E. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
Mersin'de restoran işletmecisi öldürüldü - VİDEO/ARŞİV
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti yaşanan küfürleşme sonrası işlediğini söylediği öğrenildi. Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.