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    Mersin'de sahte dekontla dolandırıcılık

    İnternetten oyun konsolları satın alan ve sahte dekontlarla ödeme yaptığını öne süren H.E.B., şikayet üzerine gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından serbest kaldı.
    • 19.04.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 14:20
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    Mersin'de sahte dekontla dolandırıcılık

    Mersin'de internetten ilana koyulan oyun konsollarını satın alarak sahte EFT dekontu kullanan bir dolandırıcı, polisi harekete geçirdi.

    Ekipler, ilk olarak şahsın H.E.B. olduğunu ve bir otelde kaldığını tespit etti.

    Gözaltına alınıp serbest kaldı

    İHA'nın haberine göre H.E.B., operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Mersin'de ödeme yapmadığı sahte dekontla dolandırdı

    Mersin de sahte dekontla dolandırıcılık #1


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