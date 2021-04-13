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- Mersin’de sahte içki operasyonu: Bin 184 litre sahte şarap ele geçirildi
Mersin’de sahte içki operasyonu: Bin 184 litre sahte şarap ele geçirildi
Alınan istihbarat üzerine çalımalar yapan Jandarma ekipleri, Silifke ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı. Aramalarda bin 184 litre sahte içki şarap ele geçirildi.
- İHA
- 13.04.2021 - 11:58
- Güncelleme : 13.04.2021 - 12:07
Mersin’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerine devam ediyor.
Gelen istihbarat üzerine çalışmalar yapan ekipler, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi üzerinde bir iş yerinde aramada yaptı.
Satışa hazır halde bin 184 litre sahte içki ele geçirilen aramalarda alkol üretiminde kullanılan düzeneklere de el konuldu.
SERBEST BIRAKILDI
Olayla bağlantılı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.