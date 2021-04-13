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Mersin’de sahte içki operasyonu: Bin 184 litre sahte şarap ele geçirildi

Mersin’de sahte içki operasyonu: Bin 184 litre sahte şarap ele geçirildi

Alınan istihbarat üzerine çalımalar yapan Jandarma ekipleri, Silifke ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı. Aramalarda bin 184 litre sahte içki şarap ele geçirildi.