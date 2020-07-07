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    Mersin’de sahte iddaa kuponu dolandırıcılarına baskın

    Kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.07.2020 - 12:24
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    Mersin’de sahte iddaa kuponu dolandırıcılarına baskın #1

    İstanbul’da yaşayan G.K., sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçen bir kişi tarafından kazanılmış görünümlü sahte iddaa kuponu yöntemiyle 175 bin lira dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

    Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli ile ilişkisi bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

    PHOTOSHOPLA KAZANMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER

    Yaklaşık 6 ay süren teknik takip ve incelemede şüphelilerin, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

    Mersin’de sahte iddaa kuponu dolandırıcılarına baskın ViDEO

    ÇOK SAYIDA KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

    Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli Gaziantep, Bitlis ve Çanakkale’de şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, suç örgütünün müşteri temsilcisi rolünde olan 2 kadınla birlikte 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte iddaa kuponları ve bir miktar para ele geçirildi.

    Mersin’de sahte iddaa kuponu dolandırıcılarına baskın #2

    4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.

    Mersin’de sahte iddaa kuponu dolandırıcılarına baskın #3

    Mersin’de sahte iddaa kuponu dolandırıcılarına baskın #4

    Mersin’de sahte iddaa kuponu dolandırıcılarına baskın #5

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