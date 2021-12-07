Mersin'de sahte kupon düzenlediler

Polis, iddaa kuponlarıyla nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü iddaa kuponlarıyla vatandaşları dolandıran şahısların olduğunu tespit etti.

SAHTE İDDAA KUPONU DÜZENLEDİLER

Bunun üzerine belirlenen sosyal medya hesaplarını takibe alan ekipler, uzun süren çalışmalar sonucunda şahısların kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdiklerini tespit etti.

VERDİ ADI ALTINDA PARA TALEBİ

Ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan programla kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ DOLANDIRILDI

Ekipler, şüphelilerin bu yolla Denizli, Kayseri, Bilecik, Bursa, Siirt ve Ordu illerinde çok sayıda kişiyi dolandıklarını da tespit etti.

9 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU

Şüphelilerin tamamını belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla 9 adrese şafak operasyonu düzenlendi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda; S.E., A.E., Y.Ş., S.Ö., S.Ş., M.C.T. ve U.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

KULLANDIKLARI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 7 cep telefonu, 5 sim kart, 2 bilgisayar kasası, 10 banka kartı, 2 GSM bilgi etiketi, 1 not kağıdı, bin 515 para, 2 tablet, 2 sim kartlık ve 1 hafıza kartına da el konuldu.

POLİS 2 KİŞİYİ DAHA ARIYOR

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri için emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

























