Mersin'de sarı renkli çakmak, külçe altın diye satıldı

Cezaevinden izinli çıktığı belirtilen dolandırıcılar, altın görünümlü çakmağı 3 bin 700 liraya sattı.

Mersin'de sarı renkli çakmağın, yaşlı bir adama külçe altın diye satıldığı ortaya çıktı.

H.K. (65) isimli müşteki, polis karakoluna giderek, iki şahsın birbirlerinden habersiz davranarak yanına geldiğini, şahıslardan birisinin elinde külçe altın olduğunu ve uygun fiyata satabileceğini söylediğini aktardı.

3 BİN 700 LİRAYA SATTILAR

İkinci şahsın ise kendisini kuyumcu diye tanıttığı, para vermesi durumda kendisini altının kârına ortak edebileceğini söylemesi üzerine müşteki, gösterilen külçe altını 3 bin 700 liraya satın aldı.

Külçe altını kuyumcuya gösterdiğinde altın görünümlü çakmak olduğunun ortaya çıktığını belirten vatandaş, şahıslardan şikayetçi oldu.

Cezaevinden izinli çıktı, sarı çakmağı altın diye sattı ViDEO

DAHA ÖNCE SARI JELATİNLE SARDIĞI MERMERİ KÜLÇE ALTIN DİYE SATTI

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgedeki tüm güvenlik kameralarını izledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahısların daha önce de benzer olaylardan suç kayıtları bulunan M.Ç. ve M.Ş.Ç kardeşler olduğunu tespit edildi.

Bunun üzerine şahısların adresine operasyon yapan ekipler, 2 kardeşi gözaltına aldı. Şüphelilerden M.Ş.Ç.'nin 2 ay öncede sarı jelatinle sardığı mermeri külçe altın diye sattığı, cezaevinden de izinli çıktığı ortaya çıktı.

EV HAPSİ KARARI

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsine mahkum edildi. Öte yandan şahısların, yaşlı adamı dolandırma anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamera kayıtlarına göre yolda yürüyen müşteki adamının koluna giren 2 kardeş, adama sarı çakmağı altın diye satmaya çalışırken görünüyor. Çakmağı külçe altın diye adama satan şahıslar bölgeden uzaklaşırken, dolandırıldığını anlayan adam şahısların peşinden koşarak gidiyor.