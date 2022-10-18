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    Mersin’de şarkı isteyen müşteriye meydan dayağı

    Restoranda müzisyenden şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar. Meydan dayağı yiyen adamın çaresiz anları, kameraya yansıdı.
    • 18.10.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 10:24
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    Mersin’de şarkı isteyen müşteriye meydan dayağı

    Görüntüler, Mersin’in Tarsus ilçesinde kayda alındı…

    Canlı müzik yapılan bir restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi, müzisyenden şarkı istediğinde bulundu.

    Şarkıyı söylemedi, kavga çıktı

    Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı.

    Müşteri ve müzisyen arasındaki tartışma küfür yüzünden kavgaya dönüşünce, restoran çalışanları da olaya dahil oldu.

    Mersin’de şarkı isteyen müşteriye meydan dayağı VİDEO

    Kafasında sandalye kırdılar

    Kavga sırasında şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı.

    Yaklaşık 5-6 kişi, müşteriyi restoran içinde yere yatırıp feci şekilde darbetti.

    Mersin’de şarkı isteyen müşteriye meydan dayağı #1

    Mersin’de şarkı isteyen müşteriye meydan dayağı #2

    Mersin’de şarkı isteyen müşteriye meydan dayağı #3


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