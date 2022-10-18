Restoranda müzisyenden şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar. Meydan dayağı yiyen adamın çaresiz anları, kameraya yansıdı.

Görüntüler, Mersin’in Tarsus ilçesinde kayda alındı…

Canlı müzik yapılan bir restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi, müzisyenden şarkı istediğinde bulundu.

Şarkıyı söylemedi, kavga çıktı

Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı.

Müşteri ve müzisyen arasındaki tartışma küfür yüzünden kavgaya dönüşünce, restoran çalışanları da olaya dahil oldu.

Mersin’de şarkı isteyen müşteriye meydan dayağı VİDEO



Kafasında sandalye kırdılar

Kavga sırasında şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı.

Yaklaşık 5-6 kişi, müşteriyi restoran içinde yere yatırıp feci şekilde darbetti.