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    Mersin’de sebze tezgahı kuran kadınların yer kavgası kamerada

    Kaldırımda tezgah kurarak sebze satan kadınlar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavga anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 13:18
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    Mersin’de sebze tezgahı kuran kadınların yer kavgası kamerada

    Mersin’de merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi'nde, kaldırımda tezgah kurarak sebze satan kadınlar arasında yer tartışması çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Çevredeki diğer kadınların da kavgaya karışması ile arbede çıktı.

    Kavga anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevre esnafının müdahalesi ile kavgaya son verildi.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Mersin’de sebze tezgahı kuran kadınların yer kavgası kamerada VİDEO

    Mersin’de sebze tezgahı kuran kadınların yer kavgası kamerada #1

    Mersin’de sebze tezgahı kuran kadınların yer kavgası kamerada #2

    Mersin’de sebze tezgahı kuran kadınların yer kavgası kamerada #3

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