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    Mersin’de servis şoförü suya düşen çocuğu kurtardı

    Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, yoldan geçerken kendisini fark eden servis şoförü tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 07:14
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 07:53
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    Mersin’de servis şoförü suya düşen çocuğu kurtardı

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de aracıyla seyir halindeyken sulama kanalı içinde hareketsiz şekilde akıntıda sürüklenen bir çocuk gören servis şoförü V.G., aracını durdurup, suya atladı.

    SUDAN ÇIKARDI, SAĞLIK EKİPLERİNİ ÇAĞIRDI

    Çocuğu sudan çıkartan V.G., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin E.B.K. olduğunu belirlediği 6 yaşındaki çocuğu ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    TEDAVİSİ SÜRÜYOR, DURUMU İYİ

    Hastanede tedavisi devam eden çocuğun durumunun iyi olduğu kaydedildi.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Mersin'de servis şoförü, kanala düşen çocuğu kurtardı VİDEO

    Mersin’de servis şoförü suya düşen çocuğu kurtardı #1

    Mersin’de servis şoförü suya düşen çocuğu kurtardı #2

    Mersin’de servis şoförü suya düşen çocuğu kurtardı #3

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