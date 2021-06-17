Haberler

3. Sayfa Haberleri

Mersin’de servis şoförü suya düşen çocuğu kurtardı

Mersin’de servis şoförü suya düşen çocuğu kurtardı

Sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, yoldan geçerken kendisini fark eden servis şoförü tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.