Mersin'de sevgilisini öldüren Seyfetullah Söylemez için kırmızı bülten çıkarıldı

Bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'u öldüren 41 yaşındaki Seyfetullah Söylemez'in yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde geçen yıl Ekim ayında, besicilik yapan Seyfetullah Söylemez, yanındaki arkadaşları Barış Şimşek ve Cevdet Dinar ile saat 02.00 sıralarında bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'un evinin önüne geldi.

Söylemez, Şimşek ile yanında getirdiği demir kesme makasıyla binaya girip, Özkurt'un dairesine girdi. Söylemez ile arkadaşı, Seher Aslan Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp, cep telefonlarını ve kadının altın yüzüğünü aldı.

Kaçmaya çalışırken öldürdü

Söylemez, ardından da Özkurt'u dövmeye başladı. Bir fırsatını bulan Özkurt, dama çıkıp komşularından yardım istedi. Ancak peşinden gelen Seyfetullah Söylemez, onu saçından tutup sürükleyerek getirdiği merdiven boşluğunda başına tabancayla ateş etti. Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirdi, Söylemez ve Şimşek ise kaçtı.

Katil zanlısı bulunamadı

Olayın ardından polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Barış Şimşek ve Cevdet Dinar tutuklandı, Seyfetullah Söylemez ise bulunamadı.

Şüpheliler hakkında, 'Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten öldürme', 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Barış Şimşek ve Cevdet Dinar, Özkurt'un ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi. Sanıklardan şikayetçi olan Özkurt’un ailesi en ağır cezayı almalarını istedi.

Kırmızı bülten çıkarıldı

Mahkeme, yaklaşık 2 yıldır firari olan sanık Seyfetullah Söylemez'in yakalanması için kırmızı bülten çıkartılmasını istedi.

DHA'nın haberine göre, tarafları dinleyen mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



