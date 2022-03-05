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    Mersin’de silahlı kavga: 2 ölü

    Erdemli ilçesinde çıkan tartışmada bir kişiyi tüfekle vurarak ölümüne neden olan kişi, daha sonra intihar etti.
    • İHA
    • 05.03.2022 - 23:16
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    Mersin’de silahlı kavga: 2 ölü

    Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Cumhuriyet Mahallesi’nde Mahmut Duruel ile Ali Öngel arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    TARTIŞITIĞI KİŞİYİ VE KENDİNİ VURDU

    Çıkan tartışmada Duruel, yanında getirdiği tüfekle Öngel’i vurdu. Silah sesini duyanlar olay yerine giderken Öngel tüfekle bu kez kendine ateş etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Mersin’de silahlı kavga: 2 ölü #1

    HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

    Sağlık ekipleri tarafından alınan 2 ağır yaralı da İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Her iki tarafın yakınlarının hastaneye toplanması nedeniyle polis tedbir amaçlı geniş güvenlik tedbiri aldı, gelen tüm araçları da tek tek kontrol etti. Savcının inceleme yaptığı olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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