Euro
10.3431
-0.33%
Dolar
8.9127
0.48%
Altın
495.16
0.17%
Borsa
1.392
0.59%
Bitcoin
368.000
-1.55%
EXEN Coin
19.87
-0.65%
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Mersin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

    Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan bir kişi, hastanede yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 29.09.2021 - 23:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, Ali Mülayim (48) ve K.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle K.B., tabancayla Ali Mülayim'e ateş etti.

    CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAÇTI

    Ağır yaralanan Mülayim, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

    Kaçan K.B'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.

    Mersin de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti #1

    Mersin de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir