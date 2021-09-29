Mersin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan bir kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Ali Mülayim (48) ve K.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle K.B., tabancayla Ali Mülayim'e ateş etti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KAÇTI

Ağır yaralanan Mülayim, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kaçan K.B'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.