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Mersin'de silahlı saldırı kameraya yansıdı
Maske giyen iki şahıs motosiklete binerek, kaldırımda oturan M.D. isimli şahsa silahla ateş açtı. Şahısların saldırı anları, anbean kameraya yansıdı.
- İHA
- 05.05.2021 - 14:41
- Güncelleme : 05.05.2021 - 15:29
Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde maske giyen iki şahıs, motosiklete binerek kaldırımda oturan 33 yaşındaki M.D.’yi hedef aldı.
Şahıslar, M.D.’nin oturduğu alana yaklaşınca yavaşlayıp, getirdikleri silahı ateşledi.
Kurşunların hedefi olan M.D., yere yığıldı. Yardıma çevredeki vatandaşlar koştu.
KAMERAYA YANSIDI
Olay yerinden kaçan şahısların ateş açtıkları anların görüntüleri anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'de silahlı saldırı kameraya yansıdı VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan M.D, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.