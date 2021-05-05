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    Mersin'de silahlı saldırı kameraya yansıdı

    Maske giyen iki şahıs motosiklete binerek, kaldırımda oturan M.D. isimli şahsa silahla ateş açtı. Şahısların saldırı anları, anbean kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 15:29
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    Mersin'de silahlı saldırı kameraya yansıdı

    Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde maske giyen iki şahıs, motosiklete binerek kaldırımda oturan 33 yaşındaki M.D.’yi hedef aldı.

    Şahıslar, M.D.’nin oturduğu alana yaklaşınca yavaşlayıp, getirdikleri silahı ateşledi.

    Kurşunların hedefi olan M.D., yere yığıldı. Yardıma çevredeki vatandaşlar koştu.

    KAMERAYA YANSIDI

    Olay yerinden kaçan şahısların ateş açtıkları anların görüntüleri anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    Mersin'de silahlı saldırı kameraya yansıdı VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Bacağından yaralanan M.D, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Mersin de silahlı saldırı kameraya yansıdı #1

    Mersin de silahlı saldırı kameraya yansıdı #2

    Mersin de silahlı saldırı kameraya yansıdı #3

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