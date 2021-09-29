Sinir krizi geçiren kadın, taşla otobüs durağının camını kırdı. Durakta bekleyenler korku dolu anlar yaşarken, kadın gözaltına alındı.

Saat 16.00 sıralarında Mersin'in Akdeniz ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Yaşat otobüs durağına gelen K.A. isimli kadın, sinir krizi geçirerek durağa taşla saldırdı.

KALABALIK DURAĞA TAŞLA SALDIRDI

İş ve okul çıkış saatinde yaşanan olayda oldukça kalabalık olan otobüs durağında bulunan vatandaşlar korkuyla uzaklaşırken, saldırgan kadın ilk denemesinde başarısız oldu. Daha sonra yolun karşısına geçerek refüjden aldığı taş ile durağın başka bir camına vuran kadın, bu denemesinde başarılı oldu.

SALDIRGAN KADIN, GÖZALTINA ALINDI

Kırılan cam parçaları çevreye dağılırken, yaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polisler, kadını gözaltına aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi kadından şikayetçi olurken, gözaltına alınan kadın işlemleri için Mağazalar Polis Merkezi’ne götürüldü.

Mersin'de sinir krizi geçiren kadın, otobüs durağına saldırdı VİDEO



OLAY ANI, CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde ilk önce durağın yan camına vuran kadın, bu girişiminde başarısız oluyor. Daha sonra yolun karşısından aldığı taşla bir kez daha deneme yapan kadın, bu kez durağın camını kırıyor.