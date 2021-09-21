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    Mersin'de şoförlerin yolcu kapma kavgası

    Yolcu almak için birbiriyle yarışan özel halk otobüsü ile minibüs şoförü kavga etti. İki sürücünün kavgası, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 21.09.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 13:56
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    Mersin'de şoförlerin yolcu kapma kavgası

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Öğretmenler Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi üzerindeki durak önüne yanaşan özel halk otobüsü ile minibüsün şoförleri, yolcuları almak için birbiriyle yarıştı.

    İki şoför bir süre sonra tartışmaya başladı. O tartışma da kavgaya dönüştü.

    TEKMELİ TOKATLI YOLCU KAVGASI

    Tekmeli tokatlı kavga anları, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Şoförleri, vatandaşlar araya girerek ayırdı.

    Mersin'de şoförlerin yolcu alma kavgası VİDEO

    Mersin de şoförlerin yolcu kapma kavgası #1

    Mersin de şoförlerin yolcu kapma kavgası #2

    Mersin de şoförlerin yolcu kapma kavgası #3

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