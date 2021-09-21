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- Mersin'de şoförlerin yolcu kapma kavgası
Mersin'de şoförlerin yolcu kapma kavgası
Yolcu almak için birbiriyle yarışan özel halk otobüsü ile minibüs şoförü kavga etti. İki sürücünün kavgası, kameraya yansıdı.
- DHA
- 21.09.2021 - 13:52
- Güncelleme : 21.09.2021 - 13:56
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Öğretmenler Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi üzerindeki durak önüne yanaşan özel halk otobüsü ile minibüsün şoförleri, yolcuları almak için birbiriyle yarıştı.
İki şoför bir süre sonra tartışmaya başladı. O tartışma da kavgaya dönüştü.
TEKMELİ TOKATLI YOLCU KAVGASI
Tekmeli tokatlı kavga anları, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Şoförleri, vatandaşlar araya girerek ayırdı.
Mersin'de şoförlerin yolcu alma kavgası VİDEO