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Mersin'de şoförlerin yolcu kapma kavgası

Mersin'de şoförlerin yolcu kapma kavgası

Yolcu almak için birbiriyle yarışan özel halk otobüsü ile minibüs şoförü kavga etti. İki sürücünün kavgası, kameraya yansıdı.