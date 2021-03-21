Mersin'de şoförünün direksiyon başında uyuduğu tır dereye düşerken, kurtarma çalışmasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi D-400 kara yolunda meydana gelen olayda, Mersin yönünden Antalya'ya doğru giden Hasan Şanverdi yönetimindeki tır, yoldan çıkıp Kargıcak Deresi üzerindeki köprüden düştü.

Şanverdi hafif yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BARİYERLER KESİLİRKEN YANGIN ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin, köprü bariyerlerini kestiği sırada çıkan kıvılcımlar, tırın yakıt deposundan sızan mazotla temas edince küçük çaplı yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürüldü.

Mersin'de şoförün uyuduğu tır köprüden düştü VİDEO

"BİR ANDA DALMIŞIM"

Sağlık ekiplerinin ayakta müdahale ettiği Hasan Şanverdi, "Yolda seyir halindeyken bir anda daldım ve kendimi aşağıda buldum. Çok şükür bende bir şey yok." diye konuştu.

















