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    Mersin’de sokak köpekleri genç kıza saldırdı

    Başıboş köpekler genç bir kıza saldırdı. Çantasıyla köpeklerden korunmaya çalışırken yere düşen genç kızın yardımına bölgeden geçen sürücü yetişti. Dehşet saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 27.03.2022 - 11:32
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    Mersin’de sokak köpekleri genç kıza saldırdı

    Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Türbe Mahallesi’nde bulunan Zafer Sokak üzerindeki kavşakta, önceki gün sabah saat 07.00 sıralarında yürüyen genç bir kıza, sokak köpekleri saldırdı.

    Genç kız köpeklerden çantası ile korunmaya çalıştı.

    DENGESİNİ KAYBEDİP YERE DÜŞTÜ

    Bu sırada dengesini kaybedip yere düşen genç kızı gören çevredeki apartman sakinlerinden biri, köpeklere pet şişe attı.

    Yine de köpekler durmadı.

    SÜRÜCÜ KORNAYLA KORKUTTU

    O anlarda bölgeden aracıyla geçen bir sürücü, korna çalarak köpekleri korkuttu ve kızı kurtardı.

    Genç kızın yaşadığı korku dolu o anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

    O KÖPEKLER DAHA ÖNCE BAŞKALARINA DA SALDIRDI

    Başıboş köpeklerden şikayet aldıklarını belirten mahalledeki bir sitenin yöneticisi Zeynel Atalay, “Köpekler geçen günlerde benim oğluma, daha önce de komşunun kızına saldırdı. Şimdi de bir tane genç kızımıza saldırdılar. Karşıdan bir araç geldi, kızımız yere düşmüştü, araç gelmeseydi köpekler parçalayacaktı resmen. Kız çok kötü durumdaydı. Çocuklarımız çok zor durumda kalıyor. Müdahale etmek için illaki bir olay mı olması gerekiyor, öncesinde önlem almamız gerekmez mi. Bu konuda gerekenin yapılmasını istiyoruz.” dedi.

    Mersin’de sokak köpekleri genç kıza saldırdı #1

    YASAKLI BİR CİNS GÖTÜRÜLDÜ, DİĞERLERİ HALA GEZİYOR

    Daha önceki saldırılar sonrası başvuruda bulunduklarını, bağlı olan bir yasaklı cins köpeğin götürüldüğünü aktaran Atalay, “Diğer köpekler hala başıboş dolaşıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren 9-10’a kadar geziyorlar, insanlar çoğalınca gidiyorlar.” ifadelerini kullandı.

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