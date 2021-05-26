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Mersin'de sokak ortasında öldürüldü
Borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada 27 yaşındaki genç, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan katil zanlısını arıyor.
- DHA
- 26.05.2021 - 12:50
Mersin’in Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi 5864 Sokak'ta karşılaşan Sait K. ile Müslüm Tater (27) arasında, borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Sait K., Tater'i bıçakladı.
Sait K., olay yerinden kaçarken, Tater ise kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, Tater'in çevresinde toplanıp, yardım etmeye çalışırken, sağlık ekibi de çağırdı.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
İhbarla kısa sürede gelen sağlık görevlileri, Tater'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü.
Ağır yaralanan Müslüm Tater, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, Sait K.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.