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    Mersin'de, sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

    1 yıl önce işlenen bir cinayet davasının tarafları arasında çıkan silahlı çatışmada, 1 kişi kolundan vuruldu. Olay anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 24.05.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 13:46
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    Mersin'de, sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

    Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde yaklaşık 1 yıl önce yaşanan cinayetin tarafları, adliyeden çıkınca Mahmudiye Mahallesi'nde karşılaşınca ortalık bir anda karıştı.

    Husumetli şahıslar arasında, sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Her iki taraf, birbirine kurşun yağdırdı.

    İHA’nın haberine göre; kurşunların isabet ettiği Mehmet Cafer K. adlı şahıs, kolundan yaralandı.

    Olay anları kamerada

    Çatışma anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde ateş açan şahıslardan 3’ünün kaçmaya çalıştığı görüldü.

    Tabancaları ile yakalandılar

    Mehmet Cafer K., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Kaçmaya çalışan 3 şahıs ise tabancaları ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin'de, sokak ortasında silahlı çatışma kamerada ViDEO

    Mersin de, sokak ortasında silahlı çatışma kamerada #1

    Mersin de, sokak ortasında silahlı çatışma kamerada #2


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