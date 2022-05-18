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    Mersin'de sokak röportajı yapanlara bıçakla saldıran zanlı tutuklandı

    Sokak röportajı yapan kişileri bıçakla tehdit edip, dini değerler ve Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunan Serkan Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
    • 18.05.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 15:01
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    Mersin'de sokak röportajı yapanlara bıçakla saldıran zanlı tutuklandı

    Mersin'in Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi'nde bir video paylaşım sitesine röportaj veren Serkan Ç., konuşmasını yaptıktan sonra uzaklaştı.

    Bir süre sonra yeniden röportajın yapıldığı yere gelen Serkan Ç., bu kez belinden çıkarttığı bıçakla tehditler savurdu.

    Engel olmaya çalışanlara karşı koyan Serkan Ç., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve dini değerlere hakaret etti.

    Evinde yakalandı

    Çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaşan Serkan Ç.,  Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ve polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası evinde yakalandı.

    "Pişmanım"

    Gözaltına alınan Serkan Ç. ifadesinde, olay anında alkollü olduğunu savunarak, "Amacım kimseye hakaret ve küfretmek değildi. Oradakiler bana karşı koyunca bir anda ağzımdan çıktı. Pişmanım." dedi.

    DHA'nın haberine göre, Serkan Ç., çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Mersin de sokak röportajı yapanlara bıçakla saldıran zanlı tutuklandı #1


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