Sosyal medya üzerinden evde iş ve gelir vaadiyle ilan yayınlayıp kandırdıkları kişilerden işe başlama teminatı adı altında para toplayan dolandırıcı çetesine operasyon düzenlendi.

Mersin’de, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden evde iş ve gelir vaadiyle ilan yayınlayarak kandırdıkları vatandaşlardan işe başlama teminatı adı altında para talep eden dolandırıcı çetesine yönelik operasyon düzenledi.

Çalışmalar neticesinde, Mersin ve İzmir’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal, banka kartları, nakit para ve tabanca ele geçirildi.

Mersin’de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon VİDEO



İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ele geçirilenlere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.