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- Mersin’de, sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı
Mersin’de, sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı
- DHA
- 29.03.2022 - 16:21
- Güncelleme : 29.03.2022 - 16:46
Mersin’de, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bilişim sistemlerini kullanarak 'nitelikli dolandırıcılık' yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
6 ay süren titiz çalışma sonucunda Erdemli, merkez Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde vatandaşları bahis ve yatırım danışmanlığı ile sosyal medya hesapları üzerinden elektronik eşya satışı adı altında dolandıran 8 kişi tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ
Operasyonlar neticesinde, şüpheli olduğu belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesap hareketleri incelendiğinde, dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde edildiği belirlendi.
ÇOK SAYIDA DOKÜMANA EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramalarda jandarma ekipleri, çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelemek üzere el koydu.
8 şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Mersin’de, sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı VİDEO