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Mersin’de, sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı

Mersin’de, sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı

Sosyal medya üzerinden elektronik eşya satışı, bahis ve yatırım danışmanlığı vaatleri ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli, eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.