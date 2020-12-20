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- Mersin'de sosyal medyadan Hazreti Muhammed'e hakaret videosu paylaştı
Mersin'de sosyal medyadan Hazreti Muhammed'e hakaret videosu paylaştı
Mersin'de sosyal medya üzerinden Hazereti Muhammed'e hakaret içeren videoyu paylaşan kişiye tepkiler gecikmedi.
- Haber Merkezi
- 20.12.2020 - 00:23
Toplumsal değerler üzerinden ülke insanını gererek iç karışıklık peşinde koşanlar, her geçen gün kendilerini ele veriyor.
PEYGAMBERE HAKARET VİDEOSU PAYLAŞTI
Mersin'de sürücü kursu sahibi Ferdi Kale adlı şahıs, sosyla medyadan yayınladığı Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli video ile tepki çekti.
Sosyal medya takipçileri, şahsı deşifre ederek, emniyet güçlerinin gerekeni yapmalarını istedi.