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    Mersin'de sosyal medyadan Hazreti Muhammed'e hakaret videosu paylaştı

    Mersin'de sosyal medya üzerinden Hazereti Muhammed'e hakaret içeren videoyu paylaşan kişiye tepkiler gecikmedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 00:23
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    Mersin'de sosyal medyadan Hazreti Muhammed'e hakaret videosu paylaştı

    Toplumsal değerler üzerinden ülke insanını gererek iç karışıklık peşinde koşanlar, her geçen gün kendilerini ele veriyor.

    PEYGAMBERE HAKARET VİDEOSU PAYLAŞTI

    Mersin'de sürücü kursu sahibi Ferdi Kale adlı şahıs, sosyla medyadan yayınladığı Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli video ile tepki çekti.

    Sosyal medya takipçileri, şahsı deşifre ederek, emniyet güçlerinin gerekeni yapmalarını istedi.

    Mersin de sosyal medyadan Hazreti Muhammed e hakaret videosu paylaştı #1

    Mersin de sosyal medyadan Hazreti Muhammed e hakaret videosu paylaştı #2

    Mersin de sosyal medyadan Hazreti Muhammed e hakaret videosu paylaştı #3

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