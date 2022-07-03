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    Mersin’de, su kanalına düşen çocuğu kurtarma mücadelesi kamerada

    Annesinin elinden tutup yürürken dengesini kaybedip su kanalına düşen çocuk, su kanalına düştü. Çocuğu kurtarmak için verilen mücadele, saniye saniye kaydedildi.
    • 03.07.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 15:35
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    Mersin’de, su kanalına düşen çocuğu kurtarma mücadelesi kamerada

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Gazipaşa Bulvarı’nda, annesinin elini tutarak kaldırımda yürüyen 6 yaşındaki bir çocuk, dengesini kaybedince su kanalına düştü.

    Akıntıda ilerleyen çocuğu için endişelenen anne, çevredekilerden yardım istedi.

    DHA’nın haberine göre; bölgede bulunan gençler, çocuğu kurtarabilmek için seferber oldu.

    Gençlerden biri, su kanalına atladı

    İp ve sopayı deneyen gençlerden biri, bir süre sonra suya atladı. Kurtarılan çocuk, annesine teslim edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Mersin’de, su kanalına düşen çocuğu kurtarma mücadelesi kamerada ViDEO

    Mersin’de, su kanalına düşen çocuğu kurtarma mücadelesi kamerada #1


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