Euro
10.1032
-0.19%
Dolar
8.5569
-0.02%
Altın
494.5
-0.13%
Borsa
1.36
0.07%
Bitcoin
346.112
6.64%
EXEN Coin
24.72
-1.59%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Mersin’de su seviyesi yükseldi, piknikçi aile mahsur kaldı

    Piknik yapmak için Keşbükü Irmağı yakınlarına giden 4 kişilik aile, su seviyesinin düşük olması nedeniyle karşı kıyıya geçti. Aile, su seviyesinin yükselmeye başlamasıyla mahsur kaldı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin’de su seviyesi yükseldi, piknikçi aile mahsur kaldı

    Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Keşbükü Irmağı yakınlarına piknik yapmaya giden 4 kişilik aile, suların düşük seviyede olmasından dolayı karşı kıyıya geçti.

    Bölgede suların bir anda yükselmeye başlaması ile aile, oldukları bölgede mahsur kaldı.

    İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

    HALAT YARDIMIYLA KURTARILDILAR

    4 kişilik aile, halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

    Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

    Mersin’de su seviyesi yükseldi, piknikçi aile mahsur kaldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir