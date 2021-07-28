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- Mersin’de su seviyesi yükseldi, piknikçi aile mahsur kaldı
Mersin’de su seviyesi yükseldi, piknikçi aile mahsur kaldı
Piknik yapmak için Keşbükü Irmağı yakınlarına giden 4 kişilik aile, su seviyesinin düşük olması nedeniyle karşı kıyıya geçti. Aile, su seviyesinin yükselmeye başlamasıyla mahsur kaldı.
- İHA
- 28.07.2021 - 13:37
- Güncelleme : 28.07.2021 - 13:40
Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Keşbükü Irmağı yakınlarına piknik yapmaya giden 4 kişilik aile, suların düşük seviyede olmasından dolayı karşı kıyıya geçti.
Bölgede suların bir anda yükselmeye başlaması ile aile, oldukları bölgede mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
HALAT YARDIMIYLA KURTARILDILAR
4 kişilik aile, halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Olayda ölen veya yaralanan olmadı.