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Mersin’de su seviyesi yükseldi, piknikçi aile mahsur kaldı

Mersin’de su seviyesi yükseldi, piknikçi aile mahsur kaldı

Piknik yapmak için Keşbükü Irmağı yakınlarına giden 4 kişilik aile, su seviyesinin düşük olması nedeniyle karşı kıyıya geçti. Aile, su seviyesinin yükselmeye başlamasıyla mahsur kaldı.