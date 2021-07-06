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- Mersin’de sulama havuzuna düşen tilki kurtarıldı
Mersin’de sulama havuzuna düşen tilki kurtarıldı
Tarımsal sulama havuzuna düşerek mahsur kalan tilkinin kurtarılması için çalışmalar yapıldı. Kurtarılan tilkinin üzerinde pire enfestasyonu tespit edildi.
- DHA
- 06.07.2021 - 13:00
Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Kozoluk Mahallesi’nde bulunan tarımsal sulama havuzu içerisine bir tilki düştü.
Durumu fark eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği kurtarma ekiplerine bildirdi.
Tam dolu olmayan sulama havuzunda mahsur kalan tilkiyi kurtarabilmek itfaiye ekipleri çalışmalar yaptı.
KORUMA ALTINA ALINDI
Kurtarma ekipmanları kullanılarak, tilki bulunduğu yerden çıkarılarak koruma altına alındı.
Tarsus Doğa Parkı'ndaki veteriner kliniğine teslim edilen tilkinin genel sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Üzerinde pire enfestasyonu tespit edilen tilki, gerekli bakımlarının ardından doğaya bırakılacak.
Mersin’de sulama havuzuna düşen tilki kurtarıldı VİDEO