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    Mersin'de sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişi can verdi

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden kişinin kullandığı araç sulama kanalına düştü. Yaşanan olayda sürücü ve otomobilin içinde bulunan kişi hayatını kaybetti.
    • 16.06.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 17:18
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    Mersin'de sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişi can verdi

    Mersin'de otogar istikametinden merkeze doğru seyir halinde ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti.

    Gece saat 04.30 sularında 23 Nisan Caddesi'nde gerçekleşen olayda araç, içindekilerle birlikte sulama kanalına düştü.

    Otomobil, ters bir şekilde su kanalına düştü

    Su dolu kanala ters bir şekilde düşen otomobilin içindekileri kurtarmak için olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri çağrıldı.

    2 kişi hayatını kaybetti

    Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda aracın içinde bulunan Barış Tekin'in ile Onur Çapkur'ın cansız bedenini otomobilden çıkardı.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; cenazeler otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Mersin de sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişi can verdi #1

    Mersin de sulama kanalına uçan araçtaki 2 kişi can verdi #2


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