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İHA

Meteorolojini uyardığı kuvvetli rüzgar, Mersin genelinde olduğu gibi Erdemli ilçesinde de etkili oldu.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Hal Caddesi'nde Merkez Camii'nin duvarındaki fayans taşları ile sıvası rüzgarın etkisiyle düştü.

Sıva ve taşlar saniyeler önce park eden aracın üzerine isabet etti.

YAŞANANLAR KAMERADA

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Daha sonra caminin giriş kısmı olan bölgeye tedbir amaçlı şerit çekildi.

Duvardan yaklaşık 2 metre karelik sıvanın düştüğü gözlemlendi.