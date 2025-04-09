İHA
Meteorolojini uyardığı kuvvetli rüzgar, Mersin genelinde olduğu gibi Erdemli ilçesinde de etkili oldu.
İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Hal Caddesi'nde Merkez Camii'nin duvarındaki fayans taşları ile sıvası rüzgarın etkisiyle düştü.
Sıva ve taşlar saniyeler önce park eden aracın üzerine isabet etti.
YAŞANANLAR KAMERADA
Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Daha sonra caminin giriş kısmı olan bölgeye tedbir amaçlı şerit çekildi.
Duvardan yaklaşık 2 metre karelik sıvanın düştüğü gözlemlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış