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    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

    Fren boşalması nedeniyle meydana geldiği öne sürülen kazada yaralanan 34 işçiden 6'sının durumunun ağır olduğu belirtildi.
    • AA
    • 11.10.2020 - 16:43
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    Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 34 yaralı

    Mersin'in Erdemli ilçesi Köserlerli Mahallesi Devrent mevkisinde, Ceyhan Koç yönetimindeki 81 EG 437 plakalı işçi taşıyan midibüs, iddiaya göre, fren boşalması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

    1 İŞÇİ ÖLDÜ, 34'Ü YARALANDI

    Kaza sonrasında vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.

    6'sı ağır 34 işçinin yaralandığı kazada, Bedriye Kaya aldı işçi hayatını kaybetti.

    KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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