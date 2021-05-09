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    Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

    Tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 12 işçi bulunan minibüste 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 09.05.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 17:51
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    Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

    Mersin’in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan sürücü Durmuş Köse, Kelahmet Mahallesi'ne geldiği sırada idaresindeki minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan minibüs yoldan çıktı. Elektrik direğine çarpmasının ardından şarampole yuvarlandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    12 tarım işçisinin bulunduğu minibüste 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı VİDEO

    Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı #1

    2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.

    2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı #2

    Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı #3

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