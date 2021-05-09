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- Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 12 işçi bulunan minibüste 7 kişi yaralandı.
- İHA
- 09.05.2021 - 17:33
- Güncelleme : 09.05.2021 - 17:51
Mersin’in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan sürücü Durmuş Köse, Kelahmet Mahallesi'ne geldiği sırada idaresindeki minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan minibüs yoldan çıktı. Elektrik direğine çarpmasının ardından şarampole yuvarlandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
12 tarım işçisinin bulunduğu minibüste 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı VİDEO
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.
2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.