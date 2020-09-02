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    Mersin'de tartıştığı 4 aylık hamile eşini öldürdü

    Gözaltına alınan cani koca, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 02.09.2020 - 13:42
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 13:42
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    Mersin'de tartıştığı 4 aylık hamile eşini öldürdü

    Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Sarıaydın Mahallesi'nde 8 aylık evli olan Zeynep (17) ve Erdoğan Sarıaydın (24) çifti, evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Sarıaydın, 4 aylık hamile eşine pompalı tüfekle ateş etti.

    EVİNDE CAN VERDİ

    Silah sesini duyanların ihbarıyla eve, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zeynep Sarıaydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise Erdoğan Sarıaydın'ı gözaltına aldı.

    Mersin de tartıştığı 4 aylık hamile eşini öldürdü #1

    TUTUKLANDI

    Ailesinin izniyle evlendiği öğrenilen Zeynep Sarıaydın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan Sarıaydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Zeynep Sarıaydın'ın cenazesinin, Erdemli ilçesine bağlı Yağda Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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