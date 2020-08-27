Tartıştığı babası Nevrez Türkmen'i önce evde sonra kaçtığı yol ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşayan ve devlet kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hayrettin Türkmen, babası Nevrez Türkmen ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrettin Türkmen, evden aldığı bıçakla babasını bıçakladı.

Oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak evden çıkan Nevrez Türkmen, Uğur Mumcu Caddesi'ne doğru koştu.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Kanlar içinde kalan babasını takip eden oğlu cadde üzerinde babasını defalarca bıçaklamaya devam etti. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, Hayrettin Türkmen'i durdurmaya çalışırken, baba Nevrez Türkmen ise yere yığıldı.

Mersin'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü VİDEO

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınan Nevrez Türkmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Hayrettin Türkmen ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.