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- Mersin'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Mersin'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
- DHA
- 27.08.2020 - 13:02
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşayan ve devlet kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hayrettin Türkmen, babası Nevrez Türkmen ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrettin Türkmen, evden aldığı bıçakla babasını bıçakladı.
Oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak evden çıkan Nevrez Türkmen, Uğur Mumcu Caddesi'ne doğru koştu.
SOKAK ORTASINDA BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ
Kanlar içinde kalan babasını takip eden oğlu cadde üzerinde babasını defalarca bıçaklamaya devam etti. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, Hayrettin Türkmen'i durdurmaya çalışırken, baba Nevrez Türkmen ise yere yığıldı.
Mersin'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü VİDEO
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınan Nevrez Türkmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Hayrettin Türkmen ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.