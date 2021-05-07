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    Mersin'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

    Mersin'in Erdemli ilçesinde Ahmet Çetin, 2 kızı odalarında uyurken tartıştığı eşi Semra Çetin'i, defalarca bıçaklayarak öldürdü.
    • DHA
    • 07.05.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 15:48
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    Mersin'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

    Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta 3 katlı apartmanda meydana gelen olayda, Ahmet Çetin ve Semra Çetin çifti arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    BIÇAKLAYIP KAÇTI

    Kavga sırasında 50 yaşındaki Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla 48 yaşındaki Semra Çetin'i defalarca bıçakladı.

    Semra Çetin hayatını kaybederken Ahmet Çetin ise kaçtı.

    Mersin de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü #1

    ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

    Olay sırasında odasında uyuyan çiftin 2 kızından biri, uyanıp odasından çıktığında annesinin kanlar içinde yerde yatarken buldu.

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Semra Çetin’in öldüğünü tespit etti.

    Polis, Ahmet Çetin'in yakalanması için çalışma başlattı.

    Mersin de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü #2

    Mersin de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü #3

    Mersin de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü #4

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