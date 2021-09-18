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    Mersin'de tartıştığı kayınpederini av tüfeğiyle vurdu

    M.A. isimli şahıs, tartıştığı kayınpederi Ökkeş Zeki Ateymen'i öldürdükten sonra kaçtı. Kaçan şahıs intihar etmek isterken, polis tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 13:03
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    Mersin'de tartıştığı kayınpederini av tüfeğiyle vurdu

    Mersin'in Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki M.A., kayınpederi'nin çalıştığı Ökkeş Zeki Ateymen'in demir doğrama kaynak atölyesine gitti.

    M.A. ve kayınpederinin arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma kavgaya dönerken, sinirlenen M.A. üzerinde bulundurduğu av tüfeğiyle rastgele ateş etti.

    KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

    Açılan ateş sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden Ökkeş Ateymen, kanlar içerisinde yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

    Olaydan sonra firar eden M.A., Tarsus Müzesi binasının önünde av tüfeğiyle intihar etmek istedi.

    Polisin ikna etmesi sonucu M.A. suç aletiyle birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan 4 çocuk babası M.A.'nın eşiyle sorunlar yaşadığı, eşinin sığınma evinde olduğu öğrenildi.

    Mersin de tartıştığı kayınpederini av tüfeğiyle vurdu #1

    Mersin de tartıştığı kayınpederini av tüfeğiyle vurdu #2

    Mersin de tartıştığı kayınpederini av tüfeğiyle vurdu #3

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