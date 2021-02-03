Mersin'de tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Evli ve 4 çocuk babasını mesire alanında öldüren katil zanlısı gözaltına alınırken, cinayetle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Mersin’in Tarsus ilçesi Tarsus Barajı yakınlarındaki mesire alanında M.K. (60), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı evli ve 4 çocuk babası Sezer P.'yi (37) pompalı tüfekle vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

M.K. gözaltına alınırken ambulansla hastaneye götürülen Sezer P., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sezer P.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılırken, M.K.'nin emniyetteki sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri, cinayetle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.