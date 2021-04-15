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    Mersin’de tefecilik operasyonu

    Tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada, alacaklarını bir not kağıdına tek tek yazdıkları görüldü.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 10:11
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    Mersin’de tefecilik operasyonu

    Mersin’de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

    3 ay süren çalışmaların sonunda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olduğu tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

    ARAMALAR YAPILDI

    Şahısların iş yerlerinde ve adreslerinde aramalar yapıldı.

    Aramalarda başkalarına ait 10 kredi kartı, 4 çek ve 1 adet üzerinde ipotek bulunan tapu fotokopisi ele geçirildi.

    NOT KAĞIDINA YAZDILAR

    Ayrıca, şüphelilerin alacaklarını bir not kağıdına tek tek yazdıkları görüldü.

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

    Mersin’de tefecilik operasyonu #1

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