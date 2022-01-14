Mersin'de tefecilik ve kaçakçılığa yönelik şafak operasyonu

Mersin'de tefecilik ve kaçakçılığa yönelik şafak operasyonu

250 polisin ve özel harekat ekiplerinin katıldığı şafak operasyonunda 35 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, baskınlar devam ediyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 250 polisin katılımıyla tefecilik ve kaçakçılık yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik 35 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

35 ADRESTE EŞ ZAMANLI BASKIN

Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 250 polisin katıldığı şafak operasyonunda, 35 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Drone ile havadan denetim de yapan ekipler, yakaladıkları şüphelileri emniyete götürdü. Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.