200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandıran çetenin üyesi olduğu tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheli ise aranıyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Yüksek faizle para verdikleri kişileri dolandırdıkları öne sürülen çete belirlendi.

17 şüphelinin kimliği tespit edildi

40 kişiyi mağdur eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapılarak 17 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin'de tefecilik zanlılarına şafak operasyonu: 13 gözaltı VİDEO



200 polisle şafak baskını

Özel harekat ekipleriyle birlikte 200 polis şafak baskını için harekete geçti ve adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

13 gözaltı

AA'nın aktarımına göre; drone ile havadan denetimin de yapıldığı operasyonda, gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.

Öte yandan adreslerinde bulunamayan 4 şüpheli için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.