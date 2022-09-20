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- Mersin'de tefecilik zanlılarına şafak operasyonu: 13 gözaltı
Mersin'de tefecilik zanlılarına şafak operasyonu: 13 gözaltı
- 20.09.2022 - 09:04
- Güncelleme : 20.09.2022 - 09:08
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Yüksek faizle para verdikleri kişileri dolandırdıkları öne sürülen çete belirlendi.
17 şüphelinin kimliği tespit edildi
40 kişiyi mağdur eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapılarak 17 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Mersin'de tefecilik zanlılarına şafak operasyonu: 13 gözaltı VİDEO
200 polisle şafak baskını
Özel harekat ekipleriyle birlikte 200 polis şafak baskını için harekete geçti ve adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
13 gözaltı
AA'nın aktarımına göre; drone ile havadan denetimin de yapıldığı operasyonda, gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.
Öte yandan adreslerinde bulunamayan 4 şüpheli için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.