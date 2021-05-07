Çeşitli suçlardan aranan S.E. isimli şahıs polisi görünce tehlikeli bir yola başvurdu.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde birçok suçtan arama kaydı bulunan S.E. isimli şahıs için ekipler harekete geçti.

Polisi görünce kaçmak için canını hiçe sayan şüphelinin o anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞÜPHELİNİN EVİ TESPİT EDİLDİ

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçede çeşitli zamanlarda meydana gelen evden hırsızlık, gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından aranması bulunan S.E. isimli bir şahsın, Mezitli ilçesinde bulunan Erciyes 2 Sitesi E2 Blokun 6. katında oturduğunu tespit etti.

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN TEHLİKEYE GİRDİ AMA..

Bunun üzerine ekipler, şahsı yakalamak için operasyon yaptı. Polislerin geldiğini fark eden şahıs, canını hiçe sayarcasına, polislerden kaçmaya çalıştı. 6'ncı katın balkonundan sarkarak, 5'inci kata inen şahıs, yaptığı tüm girişimlere rağmen polislerden kaçamadı.

Polisler tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere 50. Yıl Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Mersin'de tehlikeli kaçış: Polisi görünce balkondan 5'nci kata indi VİDEO

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Öte yandan şahsın, 6'ncı kattan 5'inci kata inme anları da bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülere göre önce kendi evlerinin balkonunda bir süre bekleyen şahıs, ardından sarkarak bir alt kata iniyor. Sakin tavrıyla dikkat çeken şüpheli, ardından evin içine doğru yöneliyor.







