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    Mersin'de terör operasyonu: 26 örgüt mensubu gözaltında

    Mersin merkezli 5 ilde PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 26 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
    • 11.06.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 13:42
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    Mersin'de terör operasyonu: 26 örgüt mensubu gözaltında

    Jandar ekiplerince, Mersin merkezli Adana, Kütahya, Diyarbakır ve Bingöl'de terör örgütlerinin şehir yapılanması Ateşin Çocukları'na yönelik operasyon başlatıldı.

    Operasyon sonucu 26 terör örgütü mensubu kaldığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

    Çok sayıda döküman ele geçirildi

    Yapılan aramalarda, yangın çıkarmak maksadıyla hazır halde bulundurulan 226 adet torpil barut, 20 adet havai fişek ele geçirildi.

    Ayrıca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de incelenmek üzere el konuldu.

    "Geniş çaplı operasyon"

    İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

    Açılama şu şekilde:

    "PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde olan ve sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak maksadıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan oluşuma karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı."

    Mersin de terör operasyonu: 26 örgüt mensubu gözaltında #1


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