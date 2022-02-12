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- Mersin'de terör operasyonu: 33 gözaltı
Mersin'de terör operasyonu: 33 gözaltı
- İHA
- 12.02.2022 - 12:43
Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor...
Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK terör örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.
52 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basan ekipler, 52 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
'PENÇE-3' OPERASYONUNA 470 POLİS KATILDI
470 polisin katılımıyla gerçekleştirilen ve 'Pençe-3' adı verilen operasyonda, adresler tek tek arandı.
52 ŞAHIS TESPİT EDİLDİ
Operasyon kapsamında, 15 Şubat tarihinde terörist başının yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünde, örgütün kadın yapılanması TJA, gençlik yapılanması DGH oluşumları içerisinde yer alan ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen 52 şüpheli belirlendi.
33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıl dönümünde eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen, 33 şüpheli gözaltına alınırken, 1 uzun namlulu silah ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüğü, operasyonun sürdüğü bildirildi.