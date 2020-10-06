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    Mersin'de terör operasyonu kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı

    Jandarma ekiplerince Toroslar ve Tarsus ilçelerinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 12:52
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    Mersin'de terör operasyonu kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı

    Mersin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-10 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümü nedeniyle eylem ve etkinliklerde bulunulacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    İKİ İLÇEDE OPERASYON

    Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Toroslar ve Tarsus ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı.

    6 GÖZALTI

    Operasyonda, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde silahlı olarak faaliyette bulanan 1 kişi ile örgüt adına 'milis/işbirlikçi' faaliyetlerinde bulunan ve sosyal medya hesaplarında propaganda yapan 5 kişi gözaltına alındı.

    Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı’na getirilerek, sorgulanmaya başlandı.

    Mersin de terör operasyonu kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı #1

    Mersin de terör operasyonu kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı #2

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