- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 4 gözaltı
Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 4 gözaltı
Jandarma ekiplerince terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon sonucu, 4 örgüt üyesi yakalandı.
- AA & Ensonhaber
- 27.10.2020 - 09:26
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyelerine yönelik başlattığı çalışmalarına devam ediyor.
Bunun üzerine bir istihbaratı değerlendiren ekipler, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 4 kişinin Tarsus ilçesine geldiğini tespit etti.
ADRESE BASKIN
Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon sonucu 4 zanlıyı gizlendikleri evde yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.