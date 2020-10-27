Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 4 gözaltı

Jandarma ekiplerince terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon sonucu, 4 örgüt üyesi yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyelerine yönelik başlattığı çalışmalarına devam ediyor.

Bunun üzerine bir istihbaratı değerlendiren ekipler, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 4 kişinin Tarsus ilçesine geldiğini tespit etti.

ADRESE BASKIN

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon sonucu 4 zanlıyı gizlendikleri evde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.